Зеленский собирался обсудить в США с Дудой зерновые проблемы, встреча отменена

Встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН 19 сентября не состоялась по организационным причинам.

Об этом Дуда сообщил журналистам на брифинге, видеозапись опубликована в X канцелярии президента Польши.

По словам Дуды, причиной стали задержки в графике выступлений лидеров на заседании сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы должны были встретиться в 11.30, но я тогда выступал… У каждого из нас свой строго расписанный график дня. И может быть, эта встреча состоится позже. На данный момент это, как говорится, снято с повестки дня из-за того, что сместилось почасовое расписание», – рассказал президент Польши.

Президенты планировали обсудить напряжённую ситуацию вокруг экспорта украинских зерновых через территорию нескольких европейских стран, в том числе польскую.

Со 2 мая по 15 сентября действовал запрет на свободные поставки украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Эмбарго ввели из-за того, что фермеры из Польши и других стран выходили на акции протеста. Аграрии жаловались, что украинское зерно оседает в странах и его не экспортируют дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.

15 сентября Еврокомиссия отменила этот запрет, отметив, что Украина согласилась принять меры (включая, например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать скачков цены на зерно.

Однако, несмотря на решение Еврокомиссии, Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили запрет на импорт украинского зерна.

18 сентября в Министерстве экономики сообщили, что Украина начала судебную процедуру из-за запрета на ввоз украинского зерна в Польшу, Словакию и Венгрию. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 сентября заявил, что Киев предлагает партнёрам компромисс, и пригрозил запретом этим странам на ввоз их товаров в Украину.

В этот же день замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка сообщил, что Украина в ближайшие дни введёт эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.

По его словам, после пяти месяцев переговоров с Варшавой Украина потеряла надежду на решение спора относительно ввоза украинской агропродукции, и именно поэтому Киев обратился во Всемирную торговую организацию.

Как рассказал Качка, Польша не только продлила запрет на ввоз украинского зерна, но и распространила его на большее количество продуктов – муку и зерновой шрот.

Замглавы Минэкономики пояснил, что Украина пошла на такие меры, чтобы «убедить» Польшу сделать шаг назад и согласиться на механизм лицензирования торговли зерном.

При этом Качка добавил, что Украина не намерена ухудшать отношения с Польшей, а стремится выработать цивилизованные методы решения спора.

Президент Польши 19 сентября на брифинге для СМИ защитил решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, которое Киев оспаривает в рамках ВТО, сравнив Украину с утопающим, мол, «каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопающего, знает, что он невероятно опасен, поскольку он может затянуть на глубину».

Анджей Дуда добавил, что Варшава должна «обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопающего».

«Мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не причинил нам вреда, потому что если утопающий причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно», – заявил он.

Одесса News информировала, что 19 сентября судно RESILIENT AFRICA с 3 тысячами тонн пшеницы вышло из порта Черноморск в направлении Босфора.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy