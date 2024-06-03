Владимир Зеленский в Сингапуре: какова цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня прилетел в Сингапур, где ежегодно проводится Азиатский саммит по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Об этом сообщил официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что уже в первый день работы саммита Зеленский встретился с Президентом Индонезии Прабово Субианто, Президентом Демократической Республики Тимор-Лешти Жозе Мануэлем Рамошем-Ортой, а также с членами двухпартийной делегации Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США во главе с его председателем, членом Республиканской партии Майком Макколом.

По информации пресс-службы Президента Украины, лидеры Украины и Индонезии обсудили направления двустороннего сотрудничества. Зеленский отметил, что несмотря на попытки России препятствовать гражданскому судоходству в Чёрном море, Украина готова нарастить поставки сельскохозяйственной продукции в Индонезию, подчеркнул, что наше государство заинтересовано в развитии отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и стремится получить статус Секторального диалогового партнёра Ассоциации.

«Мы рассчитываем на поддержку Индонезией суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал Владимир Зеленский, выразив надежду на участие Индонезии в Глобальном саммите мира на самом высоком уровне.

Встреча с Президентом Демократической Республики Тимор-Лешти Жозе Мануэлем Рамошем-Ортой стала первой в истории двусторонних отношений. Глава Украинского государства поблагодарил Президента за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и важные резолюции ООН по осуждению агрессии России. Владимир Зеленский отметил важность участия стран Юго-Восточной Азии в Глобальном саммите мира и поблагодарил коллегу за подтверждение его участия в мероприятии. Президент Украины выразил готовность развивать двустороннее сотрудничество с Тимором-Лешти, в том числе по поставкам аграрной продукции.

Глава государства поблагодарил американских конгрессменов за принятые ими решение, «которое было критически важным для устойчивости защитников Украины в противостоянии с российскими оккупантами».

«Это действительно очень важный пакет поддержки. Он поможет усилить нашу армию на поле боя», – сказал Владимир Зеленский, проинформировав участников встречи о ситуации на передовой.

Они обсудили также ключевые направления дальнейшей военной помощи Украине, в частности, в усилении ПВО дополнительными системами и ракетами к ним. Отдельно стороны отметили важность разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по военным целям на территории России в приграничных с Харьковской областью районах.

Одесса News информировала о визите Владимира Зеленского в Швецию 31 мая 2024 года.

Фото: ОПУ

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