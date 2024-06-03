Бухгалтер в/ч в Одесской области присвоил 4,2 млн грн, предназначенных для бойцов

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области в присвоении бухгалтером части более 4 млн грн выплат бойцам.

Об этом сообщило ГБР в Telegram.

Отмечают, что в июне – июле 2023 года бухгалтер указывал в документации о выплате денежного обеспечения собственный банковский счёт.

«Его начальник не проверил данные и подписал документы о перечислении денег. Таким образом бухгалтер незаконно получил 4,2 млн грн, назначенных на выплаты военнослужащим», – говорится в сообщении.

Сотрудники Национальной полиции направили обвинительный акт в отношении бухгалтера в суд. Для возмещения ущерба подан гражданский иск, отметили в ГБР.

Начальнику финансово-экономической службы сообщили о подозрении в халатном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит до 8 лет заключения.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года Служба безопасности Украины задержала в Одесской области военного бухгалтера, присвоившего более 10 млн грн из зарплатного фонда морских пехотинцев.

Фото: СБУ

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