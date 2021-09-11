В Одесской области разоблачили схему контрабанды 27 тысяч тонн российской нефти

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную контрабандную схему ввоза российского горючего через порты Одесской области.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

По оперативным данным, организаторы использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршруте в Румынию, Турцию и Болгарию. С отключёнными «маячками» корабли направлялись в определённую акваторию, где принимали нефтепродукты из российских танкеров. Загруженные горючим корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах.

Отмечается, что после прибытия в румынские, турецкие и болгарские порты суда возвращались в Украину. Для растаможивания горючего организаторы подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения продукции, поскольку при официальной закупке горючего у резидентов РФ к импортёру применяются дополнительные меры контроля таможни и пограничников. Для минимизации налогов занижали объёмы ввозимого горючего.

Сделка с контрабандным горючим проводилась через Одесскую таможню. Только с начала года этими судами в Украину легально ввезено 27 тыс. тонн нефтепродуктов. По информации следствия, это составляет треть от реально импортируемого горючего, отмечают в ГБР.

Следователи Территориального управления бюро в Николаеве предварительно установили, что масштабная схема «беспрепятственного» ввоза российского горючего некоторыми украинскими фирмами происходит при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможен и Южного регионального управления Госпогранслужбы.

В настоящее время выявлены нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты. Информационные письма о выявленных нарушениях направлены ​​в органы государственного надзора, назначены служебные проверки.

Кроме того, с целью проверки фактов приобретения горючего компаниями-импортёрами следователи направили запросы о предоставлении договорных и товарно-транспортных документов на приобретение нефтепродуктов.

Следственно-оперативная группа ведомства продолжает мониторинг объёмов вывоза с территории терминалов нефтепродуктов автомобильным транспортом и устанавливает дальнейшую цепь реализации российского горючего.



Как сообщала Одесса News, в России раскрыли схему контрабанды нефти в украинский порт Южный.

Фото и видео: ГБР

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