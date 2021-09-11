Будет ли фильм Одесской киностудии выдвинут на премию «Оскар»

Фильм Одесской киностудии «Почему я живой» стал участником национального отбора на выдвижение на премию «Оскар».

Об этом сообщает Одесская киностудия.

Отмечается, что этот фильм выдвигается на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Международный полнометражный фильм».

Действие фильма «Почему я жив» режиссёра Виллена Новака (Украина, Грузия) происходит в Мариуполе. Довоенная жизни в небольшом украинском городе, на берегу Азовского моря, с хорошим семейным бытом, сварливыми соседями, самодеятельной оперой, с доносами в «энкавэдэ» и танцплощадкой в ​​городском саду, с гонениями за вероисповедание и, конечно, с любовью.

Кроме ленты «Почему я живой», в этом году в национальном отборе участие принимают ещё 4 фильма, созданные при государственной поддержке: «Блик», реж. Валентин Васянович о критически опасной трансформации взрослого человека и ускоренное взросление ребёнка под давлением войны; Stop-Zemlia/стоп-земля, реж. Екатерина Горностай о первой влюблённости; Rhino/Носорог, реж. Олег Сенцов (Украина, Польша, Германия) о реальных событиях 90-х годов в Украине; Плохие дороги/Bad Roads, реж. Наталья Ворожбит, состоящий из четырех новелл о четырёх разбитых дорогах Востока Украины в 2015 году, четырёх типах отношений, вопросах любви, доверия, измены, ненависти и нарушения личных границ на фоне нарушения границ государственных.

24 сентября будет известно решение Украинского оскаровского комитета, какая из кинолент будет представлять Украину на самом масштабном киноконкурсе.

Кстати. Сегодня, 11 сентября, День украинского кино. Одесса News поздравляет с этим праздником всех причастных к созданию отечественного кинематографа, а также его преданных ценителей.

Как сообщала Одесса News, 11-12 сентября в Одессе состоится Х юбилейный Фестиваль немого кино.