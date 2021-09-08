В Одессе состоится Х Фестиваль немого кино и современной музыки «Немые ночи»

11-12 сентября в Одессе состоится Х юбилейный Фестиваль немого кино и современной музыки «Немые ночи». Это единственный в Украине и крупнейший в Европе фестиваль по популяризации архивного кино, организованный Довженко-Центром.

За годы существования фестиваля в Киеве и Одессе было показано более 60 немых фильмов (многие из которых ранее считались утраченными) в живом музыкальном сопровождении музыкантов из разных стран: Украины, Польши, Беларуси, Германии, Азербайджана, Италии, Великобритании, Ирландии, США, Мексики и Японии.

«Немые ночи» откроются 11 сентября в 18:30 pop-up выставкой архивных материалов всех лет фестиваля в Музее современного искусства Одессы (ул. Леонтовича, 5).

Вход — свободный.

В 19:30 во дворике Музея состоится камерный показ кинопрограммы Довженко-Центра «Городские симфонии: экспериментальная урбанистика 1920-х» в живом музыкальном сопровождении одесского композитора Роксаны Смирновой. В программе будут показаны фильмы, запечатлевшие молодость европейских городов: Тбилиси, Лондона, Нью-Йорка, Ниццы.

12 сентября в 19:00 в Зелёном театре (ул. Маразлиевская, 1е) начнётся основная программа фестиваля. Она пройдёт в течение одного дня с учётом карантинных ограничений.

Первый сет фестиваля, посвящённый украинско-немецкой звезде немого кино Ксении Десне, начнётся показом мелодрамы «Карусель», снятой в Швеции в 1923 году голливудским кинорежиссёром украинского происхождения Дмитрием Буховецким, в сопровождении одесского дуэта Андрея Показа и Арсена Одабашяна.

В рамках второго сета фестиваля, посвящённого украинской и французской звезде немого кино Натали Лысенко, будет показана французская лента режиссёра Жана Эпштейна «Двойная любовь» (1925 г.) в сопровождении композитора из Славянска Алексея Податя.

Третий сет фестиваля — шедевр украинского киноавангарда, киносимфония «Весной» (1929 г.) режиссёра Михаила Кауфмана в сопровождении именитого киевского композитора Александра Кохановского.

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