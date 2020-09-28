в Одессе прошёл XX Международный джазовый фестиваль

В Одессе состоялся XX Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest.

Как сообщает официальный сайт города, в этом году юбилейный праздник импровизационной музыки прошёл под открытым небом — на сцене Летнего театра в Горсаду Одессы. Отказ от привычного формата концертов в Филармонии объясняется эпидемиологической ситуацией в мире, а концерты опен-эйр дают возможность соблюдения карантинных условий.

В Летнем театре Горсада состоялся концерт и награждение победителей V музыкальной премии имени Юрия Кузнецова, основателя Odessa JazzFest. В возрастной группе от 6 до 15 лет лауреатами стали Ярослава Толкаченко (Одесса) и дуэт Елены и Вячеслава Литовченко (Одесса). Во второй возрастной группе от 15 до 23 лет награждены Алина Колосова (с. Павловка, Одесская область) и ансамбль SAM jazz (Одесса). Победители продемонстрировали своё искусство на сцене фестиваля.

Одесский Молодежный джаз-оркестр им. Николая Голощапова (ОКИ им. Данькевича) посвятил свой концерт памяти великого джазового музыканта. Также в концерте приняли участие Артур Дуткевич (Польша), Вадим Неселовский (Германия), Кристиан Скиданович и Оксана Чернюк, ансамбль AeroplaN Альбины Теплицкой.

В Летнем театре в программе Odessa JazzFest также состоялся концерт «Дети играют джаз», участниками которого стали юные джазмены – ученики музыкальных школ и школ эстетического воспитания.

Кстати. До 2011 года международный джазовый фестиваль в Одессе проводился под названием «Джаз-карнавал в Одессе». После 10 лет проведения концепция фестиваля изменилась и с 2011 года он проходит как Odessa JazzFest. За время существования Джаз-карнавал и Odessa JazzFest наш город посетили музыканты из десятков стран: Австрия, Азербайджан, Аргентина, Беларусь, Болгария, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Сербия, Тунис, США, Украина, Чехия, Швейцария, Франция и др.

Как сообщала Одесса News, 28 сентября с 19:00 до 21:00 на площадке Летнего театра Горсада состоится игра городского юмористического проекта «Чемпионат Одессы по юмору».

Фото: «Одесса»