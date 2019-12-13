Зимняя афиша выходных 14-15 декабря в Одессе: будет весело, ярко и сказочно

Традиционно, выходные дни в Одессе будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами!

14 декабря стартует Космический Новогодний Гешефт. На дня два модный базар пропишется в здании торгового центра Kadorr City Mall в Аркадии. Организаторы уже готовят традиционный дизайн-маркет, где можно будет найти всё – от носков с новогодними мотивами до шубы из искусственного меха. Декорации будут оформлены в космической тематике, а вместо ёлки здесь установят марсианские деревья «Фтик». Музыкальный фон обеспечат музыканты с самых крайних уголков космоса. Стоимость билетов – 60 грн.

14 декабря в музее «Парадная Буковецкаго» можно узнать, как одесситы встречали Новый год в ХІХ веке. Краевед и экскурсовод Станислав Галиновский расскажет о новогодних традициях и обычаях, которые бытовали в Одессе в этот период. Так, посетители узнают, где и когда поставили первую ёлку в Одессе, как развлекались одесситы, какие блюда украшали праздничные столы, кто делал штоллены для немецких колонистов и многое другое. Стоимость билетов — free donation (рекомендуемая сумма 150 грн).

14 декабря в 18:30 в театре оперы и балета Одессы начнётся уже третий в городе мемориальный концерт памяти известного советского учёного и правозащитника Андрея Сахарова. Оркестр оперного театра под руководством Игоря Шаврука должен исполнить редко звучащую в Одессе Вторую симфонию Онеггера (Симфония сопротивления), написанную во время фашистской оккупации Парижа. Кроме того, будут исполнены Сюита в старинном стиле Шнитке и Первый концерт для фортепиано с оркестром Шостаковича.

14 декабря в Музкомедии прозвучит концертная версия всемирно известной рок-оперы Rock Mozart Le Concert. Зрители услышат музыку великого композитора в неожиданном ракурсе – Моцарт предстанет перед гостями вечера в роли настоящего рок-музыканта. На сцену выйдут симфонический оркестр, хор, рок-бенд и семь солистов. Всего в концерте задействовано более полусотни артистов, которые покажут историю жизни, любви и смерти Моцарта. Оживит действо и потрясающее световое шоу. Стоимость билетов — 300-1450 грн.

14 декабря в Украинском театре покажут душевный ностальгический спектакль «О любви без слов». В центре сюжета окажутся не герои, а старая танцевальная площадка, которая была свидетелем множества событий – романтических и исторических. Изюминка постановки в том, что в нём нет ни единого слова, а рассказ ведётся языком музыки и пластики. Стоимость билетов — 40-200 грн.

14-15 декабря в офисе ЛГБТ-сообщества «Радуга» презентация фотопроекта «Любовь в цвете». Глава сообщества Олег Алёхин, представляя фото на открытии выставки, на которых изображены однополые пары, опутанные цепями или верёвками, подчеркнул, что многие модели прятали лица и сохраняли инкогнито, дабы не стать объектами агрессии. Проект получил поддержку Национального демократического института международных связей США.

15 декабря в Зимнем саду возле ТРЦ Ривьера в пятый раз состоится благотворительный фестиваль в поддержку животных из приютов. Если вы мечтаете о четвероногом питомце, а заодно хотите сделать доброе дело – не покупайте животных, а приходите на фестиваль. Хвостатые уже привиты, обработаны от паразитов и ждут своего звёздного часа, чтобы стать чьим-то преданным другом. Фестиваль будет работать с 10:00 до 18:00. Стоимость билетов — благотворительный взнос.

15 декабря двери Музея западного и восточного искусства будут открыты для маленьких одесситов и их родителей. Малыши уже с нетерпением ждут праздник Святого Николая, чтобы утром 19 декабря достать из-под подушки приятный сюрприз. Но мало кто знает его историю. Восполнить этот пробел в знаниях поможет клуб «Маленький Леонардо». На лекции дети и их родители узнают, кто такой святой Николай, где он родился и жил, и какие чудеса совершил. В программе встречи мастер-класс по изготовлению эксклюзивного новогоднего подарка. Начало в 11:00. Рекомендуемый возраст — 6-10 лет. Стоимость участия — 150 грн. (1 ребенок + 1 родитель).

До 15 декабря в здании Морвокзала пройдёт 11-я специализированная выставка авторских игрушек «Стильная кукла». В масштабной экспозиции представлены работы мастериц со всей Украины. Здесь можно будет найти эксклюзивные авторские куклы и мягкие игрушки, тильды, мотанки, работы в стиле декупаж, hand-made украшения и многое другое. Кроме того, желающие смогут заказать игрушку по собственному эскизу и поучаствовать в мастер-классах.



14 декабря в Одесской филармонии концерт пианиста Евгения Хмары.Это — истинный инструментальный перфоманс в исполнении виртуоза клавиш и современного композитора.П рисоединяйтесь к незабываемому путешествию в мир фортепианной музыки и проживите целостную историю с изысканными дуэтами и неожиданными экспериментами. Начало в 19:00. Билеты от 180 до 550 гривен.

До 12 января в Одесском музее личных коллекций Блещунова выставка touch-скульптур Татьяны Штыкало.

На выставке покажут абстрактные скульптуры. Некоторые из них нужно будет трогать руками, а другие предназначены только для разглядывания, так как слишком хрупкие. Ориентироваться посетители смогут по специальным указателям. Татьяна Штыкало известна своими скульптурами котов, которых можно найти на одесских улицах: кошка Базарина у Нового рынка, Пушинка в переулке Маяковского, Софа на Екатерининской площади, хранитель замка монстров на Французском бульваре, любимый кот Жванецкого и многие другие.

До 18 декабря галерея «#ARTODESSA» в Летнем театре Горсада приглашает на выставку живописи «В лабиринтах времени» художника, одессита Игоря Варешкина. В проекте представлена серия работ крупного формата, отображающих художественные и философские изыскания автора. Соотношение физического размера полотен и зрителя создаёт особенный эффект — произведение вовлекает смотрящего и вынуждает погрузиться в многослойную и многозначную глубину смыслов и образов. Галерея работает с 13.00 до 20.00 ежедневно, кроме понедельника.

До 20 декабря в Городской художественной галерее международная художественная выставка «Свет православия» к 175-летию Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Экспозиция собрана из картин художников из Украины, Румынии, Литвы, Германии, Беларуси, Польши и Молдовы — участников одноимённого пленэра «Свет православия». В дальнейшем работы авторов пополнят собрание музея «Христианская Одесса» к его 15-летию. На выставке также будут представлены картины из коллекции председателя Белгорода-Днестровского румынского национально-культурного общества Виталия Пеньковского. Адрес: ул. Успенская, 4Б, Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь.

До конца года во Всемирном клубе одесситов (ВКО) на ул. Маразлиевской, 7 будет проходить персональная выставка Елены Мазур под названием «Гороскоп Одессы». «Центром моих построений стало пересечение ул. Ришельевской и Ланжероновской, где при раскопках были обнаружены остатки ритуала основания Одессы, проведённого 2 сентября 1794 года в присутствии Дерибаса и Деволана», — рассказала сама автор, которой даже удалось связать летающую колесницу Пушпака из индийской мифологии с личностью знаменитого одесского авиатора Сергея Уточкина.

До 10 января Арт-клуб Odessa Art представляет свой новый проект «Art holiday. Миссия — красота!» в музее имени коньячных дел мастера Шустова на ул. Мельницкой, 13. На этой выставке представлены картины Алексея Куревина, Натальи Журы, Марины Гайдамаки, Андрея Халтурина, Валентины Юденковой, Елены Стрелец, Элеоноры Бутенко, Марины Куйбар, Натальи Ковалик, Олега Рыжкова, Светланы Карзюковой, президента клуба Юрия Карпова–Садовникова, а также фотоработы Игоря Сытника. Пространство Одесского коньячного завода с долгой историей украсилось теперь городскими пейзажами, натюрмортами и даже фантастическими сюжетами.

До 15 января в Одесском художественном музее (ул. Софиевская, 5а) будет работать выставка под названием «Изменённый человек». Кураторы выставки Татьяна Токарчук и Юлия Кисина привезли для одесситов картины, рисунки, коллажи и скульптуры, объединившие в себе темы Холокоста и обезличенной телесности.

До 27 января в выставочном пространстве Ragtime 2.0. Одесского музея западного и восточного искусства можно будет увидеть персональную выставку музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Стоимость входных билетов — 40 грн.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, Пушкинская