Одесситам собираются раскрыть «Тайну Макропулоса» 19 сентября

Формула бессмертия… Какова она? Открыть её люди мечтали испокон веков. И не нужно думать, что совсем уж тщетно… Человечество всё-таки преуспело в этом и где-то даже сумело обмануть время!

Сегодня модно быть молодым, подтянутым, и в этой гонке за «молодостью» мы иногда теряем или пропускаем самое главное — саму жизнь со всеми её оттенками, эмоциями, вкусами, запахами и чувствами…

В основу мюзикла Тайна Макропулоса» положена пьеса Карела Чапека, написанная в духе готического романа. Спектакль может сравниться с захватывающим мистическим детективом, в котором постепенно, шаг за шагом, раскрывается удивительная тайна эликсира вечной молодости, продлившего жизнь Элины Макропулос.

А хотели бы вы жить 300 лет? Давайте остановимся и вместе попробуем разобраться в том, что делает нас счастливыми? Чем наполнен каждый миг нашей жизни? Что заставляет бурлить кровь и стучать сердце? И как знать, может быть, нам откроется формула бессмертия?!

Цена билетов от 40 до 200 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 19 сентября, суббота, 18:30.

Место проведения: Музкомедия.