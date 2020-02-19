Контрабасист к контрабандистам попадёт в Одессу 28 февраля

28 февраля Еврейский Центр Beit-Grand (Одесса) приглашает на спектакль «Контрабас из Одессы».

Профессия контрабандиста всегда была крайне опасной, но по-своему увлекательной. Контрабанда — вовсе не удел кустарей одиночек и авантюристов, а серьёзное коллективное творчество, требующее особой смекалки, изобретательности, быстроты реакции и вдохновения!

Что прикажите делать наивному провинциальному музыканту из Бердичева, который нечаянно попадает в шайку настоящих одесских контрабандистов? Как выпутаться из такой непростой ситуации, тем более, что все члены преступной группы «косят» под законопослушных жителей весёлого южного города, исполняя для конспирации популярные одесские шлягеры?

Живая музыка от Клезмер-бэнда «Мамины дети».

Начало в 19:00.

Цена билетов 260 — 340 гривен. Их можно купить здесь.