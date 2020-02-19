В Одессе на рабочем месте стреляли в парикмахершу

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в одной из парикмахерских Киевского района Одессы, произошедшей 18 февраля, в результате которой ранена 45-летняя женщина.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

По предварительной информации, имеющейся в распоряжении полиции, в парикмахерскую на Люстдорфской дороге вошёл неизвестный мужчина с пистолетом, вероятно, травматического действия и, несколько раз выстрелив в сторону парикмахерши, убежал. Женщину, 1974 г.р., госпитализировали с ранениями грудной клетки и поясницы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты, устанавливались обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего.

«Предварительная правовая квалификация правонарушения — покушение на убийство», — говорится в сообщении.



Как сообщала Одесса News, в феврале в Одессе полицейские Киева совместно с пограничниками задержали подозреваемого в убийстве киевского пластического врача-хирурга, которое произошло 2 февраля этого года в столице.

Фото и видео: Киевский отдел полиции в г.Одесса