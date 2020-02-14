В Одессе задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга

В Одессе полицейские Киева совместно с пограничниками задержали подозреваемого в убийстве врача, которое произошло 2 февраля этого года в столице.



Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, информирует отдел коммуникации полиции Киева.

«Задержание произошло в аэропорту города Одессы. Оперативники провели серьёзную работу для установления подозреваемого, ведь после убийства он скрывался и пытался покинуть территорию Украины. Стрелком оказался гражданин другого государства», — сообщил Крищенко.

С задержанным проводятся первоочередные следственные действия. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.



По словам руководителя столичной полиции, сообщника стрелка задержали на территории Киева в ходе проведения специальной полицейской операции с участием сотрудников спецподразделения КОРД.

Сейчас с задержанными проводят первоочередные следственные действия, уточнил Крищенко.

Как сообщениям СМИ, около 18 часов 2 февраля в Нацполицию поступило сообщение о стрельбе и убийстве по ул. Саксаганского в Киеве мужчины 1977 года рождения. Позже появилась информация, что застрелили косметического хирурга Андрея Сотника.

Как информировала Одесса News, в Одессе 6 февраля был задержан 19-летний уроженец Хмельницкой области, совершивший, по версии следствия, поджог автомобиля, принадлежавшего журналистам из Львова.

Фото и видео: Нацполиция