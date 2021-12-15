Смерть возле супермаркета «АТБ» в Одесской области: в ДТП погибла женщина

15 декабря, утром в Великодолинском Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 04868 com.ua, на перекрёстке перед поворотом, возле супермаркета «АТБ» насмерть сбили женщину.

На месте ДТП работает полиция. Подробности выясняются.

Как сообщала Одесса News, автомобиль одесской полиции сбил женщину на переходе, однако факт ДТП пытались скрыть.

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