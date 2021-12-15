Кабмин продлил адаптивный карантин до конца марта 2022 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 15 декабря сообщил, что в Украине продлят адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.

Об этом сообщил Правительственный портал.

По словам Шмыгаля, это поможет противодействовать пандемии и защитить здоровье украинцев.

«В течение первого квартала у нас будет действовать карантин. Это означает, что все правила доступа в общественные места – COVID-сертификаты, ношение масок и соблюдение дистанции – остаются в силе», – заявил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, темпы вакцинации от коронавируса в Украине падают. Он призвал граждан, которые привились, рассказать своим родственникам о важности и безопасности вакцинации.

«Именно благодаря вакцинации мы можем остановить пандемию. Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70%, мы должны продолжать соблюдать карантинные ограничения», – подчеркнул он.

Как сообщала Одесса News, кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 15 декабря первую дозу вакцины получили 14,2 млн украинцев, завершили курс вакцинации 12,6 млн.

К истории коронавируса. Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвёртой волны.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на «зелёную», «жёлтую», «оранжевую» и «красную» зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснулись в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для «желтого» уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в «жёлтой» зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat