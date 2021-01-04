COVID-19: За воскресенье в Одесской области заболели 285 человек

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила Одесская облгосадминистрация.

В числе заболевших за сутки 16 детей и 14 медицинских работников. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 629 детей и 2 353 медработника.

Отмечается, что всего по состоянию на утро 4 января в Одесской области было зафиксировано 72 600 случаев COVID-19 — у 43 375 женщин и 29 225 мужчин. Наибольшее количество заболевших за сутки в Одессе (93) и Лиманскком районе (42).

Летальность на сегодняшний день составляет по региону 1 062 человека: Одесса — 519, г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 44, Измаил — 52, Подольск — 2, Теплодар — 1, Черноморск — 31, Южный — 17, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 24, Балтский — 1, Березовский — 15, Б.Днестровский — 27, Беляевский — 42, Болградский — 33, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 28, Килийский — 16, Кодымский — 13, Лиманский — 31, Любашевский — 4, Николаевский — 5, Овидиопольский — 20, Окнянский — 4, Подольский — 29, Ренийский — 6, Раздельнянский — 19, Савранский — 5, Саратский — 22, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 8.

Количество выздоровевших — 46 452: Одесса — 20 414, Балта — 397, г.Б.-Днестровский — 848, Измаил — 3 317, Подольск — 180, Теплодар — 165, Черноморск — 1 674, Южный — 782, районы — Ананьевский — 262, Арцизский — 969, Балтский — 214, Березовский — 762, Б.Днестровский — 395, Беляевский — 1 655, Болградский — 1 772, Великомихайловский — 209, Захаровский — 286, Ивановский — 589, Измаильский — 1 160, Килийский — 652, Кодымский — 339, Лиманский — 1 730, Любашевский — 402, Николаевский — 173, Овидиопольский — 1 679, Окнянский — 435, Подольский — 1 337, Ренийский — 404, Раздельнянский — 606, Савранский — 267, Саратский — 695, Тарутинский — 648, Татарбунарский — 746, Ширяевский — 280.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 4 января:

Одесса — 32 614 (дети — 1 501, медработники — 834)

— 32 614 (дети — 1 501, медработники — 834) Балта — 690 (дети — 13, медработники — 59)

г.Белгород-Днестровский — 1 191 (дети — 39, медработники — 67)

Измаил — 4 066 (дети — 138, медработники — 126)

— 4 066 (дети — 138, медработники — 126) Подольск — 412 (дети — 28, медработники — 22)

Теплодар — 325 (дети — 16, медработники — 11)

Черноморск — 2 897 (дети — 230, медработники — 38)

Южный — 1 654 (дети — 87, медработники — 24)

Ананьевский район — 334 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 275 (дети — 51, медработники — 53)

Балтский — 406 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 243 (дети — 98, медработники — 62)

Б.-Днестровский — 601 (дети — 24, медработники — 29)

Беляевский — 2 964 (дети — 192, медработники — 187)

Болградский — 2 424 (дети — 135, медработники — 99)

В.Михайловский — 484 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 352 (дети — 15, медработники — 12)

Ивановский — 750 (дети — 45, медработники — 46)

Измаильский — 1 552 (дети — 109, медработники — 46)

Килийский — 1 210 (дети — 53, медработники — 63)

Кодымский — 451 (дети — 20, медработники — 15)

Лиманский — 3 068 (дети — 181, медработники — 123)

— 3 068 (дети — 181, медработники — 123) Любашевский — 618 (дети — 26, медработники — 5)

Николаевский — 414 (дети — 39, медработники — 19)

Овидиопольский — 2 824 (дети — 177, медработники — 64)

Окнянский — 535 (дети — 14, медработники — 10)

Подольский — 1 813 (дети — 108, медработники — 90)

Раздельнянский — 1 107 (дети — 37, медработники — 58)

Ренийский — 813 (дети — 36, медработники — 60)

Савранский — 529 (дети — 15, медработники — 8)

Саратский — 833 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 802 (дети — 47, медработники — 22)

Татарбунарский — 941 (дети — 41, медработники — 25)

Ширяевский – 408 (дети — 2, медработники – 3).

Проведено ИФА-тестирований – 132 582, в том числе за сутки 71. О проведении ПЦР-тестов не сообщается.

Как сообщала Одесса News, заслуженный художник Украины Сергей Лозовский умер в Одессе в возрасте 58 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.