В Одессе от коронавируса умер заслуженный художник Украины Сергей Лозовский

Заслуженный художник Украины Сергей Лозовский умер в Одессе в возрасте 58 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает «Трасса Е-95«.

Отмечается, что Сергей Лозовский более 35 лет проработал на художественно-графическом факультете Южноукраинского национального пединститута имени Ушинского.

Работы мастера кисти хранятся в частных коллекциях по всему миру, в Музее современного искусства в Одессе, в других крупных украинских музеях. Сергей Лозовский, в основном, писал Одессу и морские пейзажи. Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов, выздоровевший после болезни COVID-19, поздравил медиков городской клинической инфекционной больницы с Новым годом.

Фото: Трассе Е-95