За сутки в Украине умерли от коронавируса 12 человек

Состоянием на утро 15 июня, в Украине подтверждены 31 810 случаев COVID-19, из них 14 253 выздоровели, 901 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 656 случаев, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего в Украине 497 284 образца исследованы методом ПЦР и 81 168 образцов — методом ИФА.

Всего заболевания подтверждено у 2 350 детей и 5 537 медиков. В госпитализации нуждались 9 043 человека, подключении к аппарату ИВЛ — 318 пациентов. 22 767 больных находились на амбулаторном лечении.

В целом, картина по количеству заболевших и выздоровевших в Украине выглядит так:

Винницкая обл. — 1423 (862 выздоровели)

Волынская обл. — 1438 (449 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 998 (721 выздоровел)

Донецкая обл. — 334 (128 выздоровели)

Житомирская обл. — 1087 (547 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1680 (686 выздоровели)

Запорожская обл. — 529 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1766 (1030 выздоровели)

г. Киев — 3957 (1164 выздоровели)

(1164 выздоровели) Киевская обл. — 2024 (771 выздоровел)

Кировоградская обл. — 586 (476 выздоровели)

Луганская обл. — 57 (47 выздоровели)

Львовская обл. — 2933 (632 выздоровели)

(632 выздоровели) Николаевская обл. — 321 (212 выздоровели)

Одесская обл. — 1117 (424 выздоровели)

Полтавская обл. — 278 (257 выздоровели)

Ровенская обл. — 2369 (1316 выздоровели)

Сумская обл. — 227 (163 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1467 (1022 выздоровели)

Харьковская обл. — 1542 (741 выздоровели)

Херсонская обл. — 183 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 559 (416 выздоровели)

Черкасская обл. — 552 (356 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3959 (1243 выздоровели)

(1243 выздоровели) Черниговская обл. — 424 (81 выздоровели).



Таким образом, в первой пятёрке по количеству заболевших Черновицкая область (3 959), г.Киев (3 957), Львовская (2 933), Ровенская (2369) и Киевская (2 024) области.

Согласно статистике, наибольшее количество умерших в Черновицкой области (165 человек), далее следуют Львовская (95), Ивано-Франковская (91), г.Киев (90), Харьковская (59) область. Одесская область в этом списке занимает 16-ю позицию (18 летальных случаев). По половому признаку, больше всех умерло мужчин — 54%.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 15 июня в мире зафиксировано 7 995 877 случаев коронавируса, в том числе 435 598 погибших и 4 112 262 выздоровевших.