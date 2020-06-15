Количество заразившихся коронавирусом в мире достигает 8 миллионов человек

По состоянию на утро 15 июня в мире зафиксировано 7 995 877 случай коронавируса, в том числе 435 598 погибших и 4 112 262 выздоровевших.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

По количеству зарегистрированных случаев по-прежнему лидирует США — 2 162 228 случаев, из них 117 858 смертельных.

На втором месте Бразилия, там заразилось 867 882 человека, 43 389 погибли.

Далее следует Россия (528 964), Индия (333 008) и Великобритания (295 889).

Украина в этом списке занимает 35-е место.

Приведённая изданием статистика показывает, что в Китае за сутки обнаружено 49 новых случаев COVID-19.

Как сообщала Одесса News, по мнению американских медиков, риск заражения коронавирусом в условиях ослабления карантинных ограничений остаётся особенно высоким, если отказаться от социального дистанционирования. Опасность инфицирования также представляют хронические заболевания лёгких, сердца, почек, печени.