Рыбы в Чёрном море в этом году наловили больше на 63 процента

Промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в Чёрном море за январь-октябрь 2019 года увеличился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

“За 10 месяцев 2019 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в Чёрном море увеличился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в течение января-октября украинские рыбаки выловили в этом водоёме более 12,8 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов. За тот же период 2018 года этот показатель составил 7,8 тыс. тонн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в Украине с начала 2019 года достиг почти 34 тыс. тонн. В Чёрном море было выловлено 12,802 тыс. тонн (на 63% больше, чем в январе-октябре 2018 года); в Азовском – 7,318 тыс. тонн (на 49% меньше); в Причерноморских лиманах – 64 тонны (на 83% меньше); в реке Дунай – 537 тонн (на 125% больше); в низовье реки Днестр с лиманом и Кучурганском водохранилище – 1,437 тыс. тонн (на 41% больше); в Днепро-Бугской эстуарной системе – 1,301 тыс. тонн (на 11% меньше); в водохранилищах реки Днепр – 10,311 тыс. тонн (на 8% больше); в других водоёмах – 180 тонн (на 6% больше).

Согласно статданным, больше всего в течение января-октября выловлено таких водных биоресурсов:

— рапана — 10057 тонн;

— бычки — 6254 тонны;

— серебряный карась — 4757 тонн;

— лещ — 1888 тонн;

— плотва — 1774 тонны;

— шпрот — 1262 тонны;

— тюлька, верховодка — 1210 тонн;

— густера — 1061 тонну;

— растительноядные виды рыб — 801 тонну;

— креветки — 701 тонну;

— сельдь черноморская — 447 тонн.