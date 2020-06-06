В Украине насчитывается 62 больных коронавирусом на 100 тысяч населения

По данным на утро 6 июня, в Украине подтверждено 26 514 случаев COVID-19, из них 11 812 выздоровели, 777 умерли (+15 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 550 случаев.
Такие данные приводит на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Всего в Украине 414 542 образца исследованы методом ПЦР и 40 624 образца — методом ИФА.
В целом, заболели 1 903 ребёнка и 5 016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациента, из них 1 590 детей и 4 067 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7 982 человека, из них 313 детей и 949 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.
Из числа выздоровевших 2 781 медработник и 855 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19.
В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 1116 (721 выздоровели)
- Волынская обл. — 1037 (297 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 965 (484 выздоровели)
- Донецкая обл. — 203 (121 выздоровели)
- Житомирская обл. — 870 (500 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 1301 (568 выздоровели)
- Запорожская обл. — 488 (286 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1533 (916 выздоровели)
- г. Киев — 3375 (888 выздоровели)
- Киевская обл. — 1748 (533 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 546 (416 выздоровели)
- Луганская обл. — 52 (43 выздоровели)
- Львовская обл. — 2053 (506 выздоровели)
- Николаевская обл. — 307 (195 выздоровели)
- Одесская обл. — 986 (368 выздоровели)
- Полтавская обл. — 273 (255 выздоровели)
- Ровенская обл. — 2014 (1082 выздоровели)
- Сумская обл. — 192 (158 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1255 (977 выздоровели)
- Харьковская обл. — 1222 (491 выздоровел)
- Херсонская обл. — 179 (165 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 509 (321 выздоровел)
- Черкасская обл. — 448 (336 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 3585 (1108 выздоровели)
- Черниговская обл. — 257 (77 выздоровели).
Как отмечает Центр общественного здоровья, хоть карантин и смягчён, но опасность COVID-19 остаётся. В частности, Для сравнения, по состоянию на 3 июня показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тысяч. Показатель летальности — 3%.
Прирост подтверждённых больных за сутки составил +4%.
Спецы из Минздрава предупредили о необходимости при принятии решения посетить торговый центр обязательно соблюдать правила физического дистанцирования, личной и респираторной гигиены.
«Физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст более 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний). Ни в коем случае не посещайте торговые центры и другие общественные места, если чувствуете симптомы простуды», — говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, на утро 6 июня в мире насчитывается 6 850 274 человека заболевших, умерших — 398 244. В первую пятёрку стран с наибольшим количеством заражённых CPVID-19, входят США, Бразилия, Россия, Испания, Великобритания. Украина в этом списке занимает 35-е место.