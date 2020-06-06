В Украине насчитывается 62 больных коронавирусом на 100 тысяч населения

По данным на утро 6 июня, в Украине подтверждено 26 514 случаев COVID-19, из них 11 812 выздоровели, 777 умерли (+15 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 550 случаев.

Такие данные приводит на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Всего в Украине 414 542 образца исследованы методом ПЦР и 40 624 образца — методом ИФА.

В целом, заболели 1 903 ребёнка и 5 016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациента, из них 1 590 детей и 4 067 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7 982 человека, из них 313 детей и 949 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа выздоровевших 2 781 медработник и 855 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 1116 (721 выздоровели)

Волынская обл. — 1037 (297 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 965 (484 выздоровели)

Донецкая обл. — 203 (121 выздоровели)

Житомирская обл. — 870 (500 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1301 (568 выздоровели)

Запорожская обл. — 488 (286 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1533 (916 выздоровели)

г. Киев — 3375 (888 выздоровели)

Киевская обл. — 1748 (533 выздоровели)

Кировоградская обл. — 546 (416 выздоровели)

Луганская обл. — 52 (43 выздоровели)

Львовская обл. — 2053 (506 выздоровели)

Николаевская обл. — 307 (195 выздоровели)

Одесская обл. — 986 (368 выздоровели)

Полтавская обл. — 273 (255 выздоровели)

Ровенская обл. — 2014 (1082 выздоровели)

Сумская обл. — 192 (158 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1255 (977 выздоровели)

Харьковская обл. — 1222 (491 выздоровел)

Херсонская обл. — 179 (165 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 509 (321 выздоровел)

Черкасская обл. — 448 (336 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3585 (1108 выздоровели)

Черниговская обл. — 257 (77 выздоровели).

Как отмечает Центр общественного здоровья, хоть карантин и смягчён, но опасность COVID-19 остаётся. В частности, Для сравнения, по состоянию на 3 июня показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тысяч. Показатель летальности — 3%.

Прирост подтверждённых больных за сутки составил +4%.

Спецы из Минздрава предупредили о необходимости при принятии решения посетить торговый центр обязательно соблюдать правила физического дистанцирования, личной и респираторной гигиены.

«Физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст более 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний). Ни в коем случае не посещайте торговые центры и другие общественные места, если чувствуете симптомы простуды», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, на утро 6 июня в мире насчитывается 6 850 274 человека заболевших, умерших — 398 244. В первую пятёрку стран с наибольшим количеством заражённых CPVID-19, входят США, Бразилия, Россия, Испания, Великобритания. Украина в этом списке занимает 35-е место.