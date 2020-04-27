У немцев, находящихся в карантине, лопнуло терпение: вышли на демонстрацию

В субботний день в столице Германии около тысячи человек приняли участие в акции протеста против карантина, введённого из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает DW.

«Несмотря на запрет, на демонстрации около тысячи человек вышли в Берлине на протест против карантинных ограничений, связанных с пандемией Covid-19. Демонстранты собрались на площади Розы Люксембург… Полицейские неоднократно обращались к протестующим с требованием разойтись, некоторые демонстранты были задержаны», — говорится в сообщении.

Как отмечается, впоследствии участники акции разошлись сами. Среди них были представители разных политических течений, в частности, правые популисты. Однако на демонстрацию вышли и люди без политической ориентации.

Противники карантина выходят на улицы Берлина еженедельно.

В Германии по состоянию на 7.30 утра 27 апреля официально подтверждено 15 7770 случаев заболевания, насчитывается 5 976 умерших.

Всего в мире на данный момент 2 994 958 случаев COVID-19, как свидетельствуют данные Worldometer.

За прошедшие сутки количество заболевших во всём мире увеличилось на 73 519 человек, что меньше предыдущего дня на 16 045.

Количество умерших составляет 206 997 (за сутки 3 708 — на 2 275 человек меньше показателя предыдущего дня).

Наибольшее количество умерших, по-прежнему, в США — 55 415 (+1 150), в Италии —26 644 (+260), в Испании 23 190 (+288) человек. 22 856 умерших во Франции и 20 732 в Великобритании.

В первой пятёрке стран по количеству заболевших — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке второй день подряд занимает 37-е место (вчера — на 38-м).

Не дожидаясь демонстраций, в других европейских государствах поэтапно снимают карантинные ограничения.

Так, в Австрии возобновление учебного процесса в школах начнётся с 4 мая по 3 июня. Сначала в школьные помещения вернутся ученики выпускных классов профессиональных школ — всего около 100 тыс. человек. Двумя неделями позже, 18 мая, наступит черёд учеников 1-8 классов – около 700 тыс. детей и подростков. Ещё через две недели, 3 июня, в школу пойдут остальные 300 тыс. учащихся.

Школьный год у австрийцев закончится, в зависимости от федеральных земель, 3 и 10 июля.

Снятие карантинных ограничений в этой стране началось с 16 апреля.

В Италии, являющейся второй в мире страной по количеству летальных исходов от коронавируса, правительство анонсировало возобновление работы многих предприятий с 4 мая. «Мы не можем продолжать выходить за рамки этой блокировки — мы рискуем нанести слишком большой ущерб социально-экономической структуре страны», — отметил премьер-министр этой страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал ослабление карантинных ограничений со 2 мая — испанцам будет разрешено выходить гулять. Со вчерашнего дня разрешено детям до 13 лет гулять по одному часу в день в сопровождении взрослого.

Смягчили карантин и в Саудовской Аравии — сократили комендантский час во всех городах, кроме Мекки. Об этом сообщает SPA.

«С воскресенья, 26 апреля, до среды, 13 мая, отменяется режим комендантского часа в период с 9:00 до 17:00 во всех регионах Королевства Саудовская Аравия. В то же время круглосуточный комендантский час сохраняется в Мекке», — гласит один из указов короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Кроме того, с 29 апреля смогут вновь приступить к работе торговые центры, заведения розничной и оптовой торговли, а также строительные предприятия. При этом кафе, рестораны, спортивные клубы, кинотеатры и парикмахерские остаются закрытыми.

По состоянию на сегодняшнее утро, в Саудовской Аравии зафиксировано 17 522 случая коронавируса, в том числе 139 летальных.

Как сообщала Одесса News, в 76 городах Германии рестораторы провели акцию «пустые стулья», требуя от правительства включить открытие заведений общественного питания в стратегию выхода из вызванного коронавирусом кризиса, которая разрабатываются для каждой из земель ФРГ.