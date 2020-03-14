Глава Louis Vuitton внёс лепту в борьбу с коронавирусом

Вирджил Абло, американский модельер и дизайнер одежды, занимающий должность художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton, представил брендовые защитные маски для лица.

Как сообщает jetsetter.ua, дизайнер считает, что пандемия коронавируса повлияла на модные тренды. Поэтому Абло выпускает 8 масок по 95 долларов за каждую.

Аксессуары из хлопка украшены разнообразными графическими логотипами и доступны в нескольких оттенках: Harry The Bunny, 3D Crossed Off и Tape Arrow.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2019 года в Одессе прошла профессиональная неделя моды Odessa Fashion Week, где были продемонстрированы коллекции сезона-2020.