Красного цвета на карте Одесской области не прибавилось

В Украине обновили «карантинные» зоны: на территории Одесской области «красными» остаются Беляевка, Болградский район и Измаил.

Такое решение 10 сентября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом в своем Телеграм-канале написал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (понедельник) начнёт действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев попал в оранжевую зону», — написал Немчинов.

К «красной» зоне будут отнесены: город Чоп Закарпатской области; города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области; Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области; города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области; город Дубно Ривненской области; города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы Тернопольской области; Великобурлукский район Харьковской области; город Славута и Волочисский район Хмельницкой области; город Канев Черкасской области; город Черновцы, Герцеевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области; город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

В «оранжевую» зону вошли города Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области; Киверцовский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области; города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянский районы Житомирской области; города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области; город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Калушский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области; города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области; города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области; город Вознесенск Николаевской области; город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области; города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ривненский районы Ривненской области; город Сумы Сумской области; город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочисский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области; города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области; город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Красиловский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области; город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области; город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области; Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области; город Киев.

В «жёлтую» зону попадают города Могилёв-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Казатинский, Немировский, Песчанский, Тывровский и Томашпольский районы Винницкой области; города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивский, Любешовский, Любомльский, Рожищенский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области; города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области; города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Перечинский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области; город Яремча, Галицкий, Долинский, Надворнянский, Снятынский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области; города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области; города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Бусский, Дрогобычский, Жидачовский, Золочевский, Каменско-Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворовский районы Львовской области; города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области; города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южное, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Саратский районы Одесской области; город Ривне, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млиновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ривненской области; города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недригайловский, Середино-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области; города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области; города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области; города Черкассы, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лысянский, Маньковский, Уманский и Черкасский районы Черкасской области; города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилукский, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Как сообщала Одесса News, из-за распространения СOVID-19 в Украине введено деление на карантинные зоны, учитывая установленные уровни эпидемиологической опасности: красный, оранжевый, жёлтый, зеленый.