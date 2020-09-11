СБУ разоблачила в Одессе интернет-пропагандиста сепаратизма

Антиукраинскую деятельность сепаратистского интернет-агитатора блокировали киберспециалисты Службы безопасности Украины в Одессе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что деструктивные материалы пропагандист размещали на персональных и фейковых страницах и в многотысячных сообществах в запрещённых российских соцсетях.

По утверждению СБУ, призывы к изменению конституционного строя и государственных границ Украины пропагандист размещал в соцсетях под вымышленным именем. Он поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу «Л/ДНР».

Во время обысков в доме подозреваемого обнаружили компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые материалы направлены на экспертизы.

Действия агитатора квалифицированы по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. В случае доказательства вины, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Одесситу уже сообщено о подозрении.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года в Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, пытавшегося дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Фото: СБУ