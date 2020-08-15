Житель Одессы получал по почте экстази в посылках с косметикой: масштабы впечатляют

В Одессе Служба безопасности Украины блокировала контрабанду психотропов, отправляемых из Евросоюза.

Организатора наркотрафика задержали с партией экстази на 1,3 миллиона гривен по теневым расценкам, сообщает пресс-служба СБУ.



Отмечается, что по данным досудебного следствия, наркотики злоумышленник заказывал за рубежом на специализированном сайте. В Украину «товар» попадал через сервисы международной почтовой связи под видом косметической продукции. Клиентов одессит подыскивал через Интернет.

Задержали злоумышленника рядом с почтовым отделением после получения очередного отправления, в котором было 0,5 килограмма МДМА (полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда, принадлежит к группе фенилетиламинов, широко известное под сленговым названием «экстази»).

«Во время обысков по месту жительства одессита и в его автомобиле обнаружены расфасованные психотропные вещества и оборудование для упаковки. Также правоохранители нашли у злоумышленника переписку с заказчиками о наркоторговле», — уточняется в сообщении.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию наркотрафика.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года более полукилограмма кокаина нашли сотрудники Службы безопасности Украины в аэропорту у туриста из Европы, прилетевшего на отдых в Одессу.

Фото: СБУ