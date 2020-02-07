Разумков прослушки не боится, но в свой кабинет не впускает визитёров с мобильником

После публикации записей по прослушке премьер-министра Алексея Гончарука охрана спикера парламента Дмитрия Разумкова изменила правила посещения его кабинета.

Об этом Разумков сообщил в комментарии «Радио Свобода».

«Охрана немного изменила правила. Просят всё же сдавать телефоны при входе (в кабинет спикера, — ред.). Ранее все желающие заходили с телефонами», — сказал он.

Глава парламента также отметил, что прослушивания он не боится и пытается доверять охране.

Как сообщала Одесса News, 15 января на YouTube-канале была опубликована аудиозапись якобы разговора Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с Президентом Владимиром Зеленским.

Собеседники, в частности, обсуждают подготовку доклада по экономической политике Президента, а также причины и последствия повышения курса гривны. Кроме того, на записи человек, голос которого похож на голос премьера, говорит о своей некомпетентности в экономических вопросах.

17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту. Позже в тот же день Президент Владимир Зеленский на встрече с Гончаруком заявил, что даёт ему и правительству шанс. Также глава государства поручил СБУ за две недели установить причастных к скандальной аудиозаписи.

СБУ открыла уголовное производство из-за прослушивания в кабинете Премьер-министра. Вечером 5 февраля она начала обыски в здании телеканала «1+1». По словам пресс-секретаря ведомства Елены Гитлянской, следственные действия осуществляются по решению суда. При этом в СБУ подчеркнули, что обыски не связаны с деятельностью телеканала «1+1», а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом.

Журналисты телеканала «1+1» сообщили, что обыски проходят в редакции программы «Гроші» и «Секретные материалы» по делу незаконного прослушивания и записи разговоров премьер-министра Гончарука. Якобы монтирование файла разговоров на совещании об экономической ситуации в стране, которое было обнародовано, произошло на компьютере одного из журналистов телеканала.