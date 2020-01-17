Скандал-2: Появилась очередная часть прослушки совещания у Гончарука

В сервисе YouTube появилась вторая часть прослушки совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Она опубликована на канале «Как обмануть президента».

Первая часть аудио уже наделала много шума. В частности, мужчина с голосом, похожим на Гончарука, говорит, что у президента «примитивное понимание экономических процессов».

Кабмин даже вынужден был выпустить официальное заявление, в котором сообщил, что информация об отставке Гончарука, слухи о которой появились после публикации аудио, не соответствует действительности. Также в пресс-службе правительства заявили об отсутствии факта подлинности записи, запущенной в Интернет. В партии «Слуга народа» говорят, что запись разговора является компоновкой.

Нардепы из фракции «Слуга народа» Верховной Рады обратились в СБУ в связи с обнародованием аудиозаписи, сказала представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк.

«Указанные аудиозаписи имеют довольно большой резонанс в обществе. Однако на сегодня, по состоянию на данный момент, отсутствует какая-либо информация о достоверности и целостности этой информации. Мы, группа народных депутатов обратились в Службу безопасности Украины сегодня для того, чтобы они организовали всестороннее исследование с целью установления: во-первых, источников происхождения такой информации, во-вторых — целостности такой информации, то есть отсутствия признаков монтажа или вмешательства в звуковую информацию», — сказала Шуляк.

В защиту Гончарука выступил Пётр Порошенко, сказавший, что «ситуация с записями премьера — это не украинский сценарий. Вполне справедливые оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам и рискам».

Он добавил, что «абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдоскандал».

«Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство — на российских каналах. На каналах одного известного олигарха. Какие причины атаки? Атакуют тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным и через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы. Это и есть настоящая причина», — убеждён пятый президент Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив опровергла своё участие в совещании, аудиозапись которого распространили в соцсетях. У себя в Facebook она написала: «На плёнках, которые были распространены в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, кто знаком со мной, скажет, что на плёнках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили».

Тем временем в Интернете появляется часть II прослушки, стенограмму которой предлагаем вниманию читателей.

«Вот у нас в четвёртом квартале просядет экономический рост. Был 4 и 4. А сейчас будет, по некоторым оценкам, 2. И [прозвучат заявления]: ухандохали экономику реформы эти, как сказать, соросята. При крепких хозяйственниках было 4 и 6. А пришли соросята и экономика растёт 2 и вниз. И ничего никому не докажешь», — говорит Гончарук на русском языке, подразумевая проценты роста ВВП.

Премьер-министр продолжает: «И вот это всё создаёт ощущение у президента, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем. У нас нет планов. А у вас его реально нет».

«По бюджету я не понимаю, как правильно. Решения нет», — отмечает премьер.

Далее говорит Екатерина Рожкова, первый замглавы Нацбанка: «Давайте искать решения на вопросы, которые есть. В глобальном измерении всё хорошо». Министр финансов Оксана Маркарова дополняет её: «Непонятно никому, кроме нас».

«Мы не можем нарисовать экономическую политику. У нас целые министры для этого в министерствах. Мы с Тимофеем… (Миловановым, министром экономики, — Ред.). Давайте сделаем трёх-, пятилетний…»

Вклинивается Маркарова: «Если мы продолжаем делать… То есть наша политика состоит в том… Раз, два, три. То есть в концессии» (договор между владельцем и инвестором о вложении денег в объекты имущества — Ред.).

Рожкова отвечает: «Наша задача — обеспечить макроэкономическую стабильность. Она уже есть. Вот эти вещи показать. Тогда, наверное, можно будет сказать: «Мы идём приблизительно по такому пути».

К беседе подключается Тимофей Милованов: «Как мы ответим на вопрос: курс усилился, а… Я не понимаю».

Екатерина Рожкова: «Давай откровенно тоже говорить, что такие вещи, как курс и инфляция, влияют на экономику… Может быть, хорошая идея знаешь в чём? Взять страну, похожую на нас. Ну, к примеру, есть сильный потенциал в армии…».

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб: «Аргентина?»

Рожкова: «Нет. Аргентина — как раз Данилишину по сценарию идти… Взять и посмотреть, как менялись экономики и как сейчас. Я не знаю… Австралия».

Собеседница (в прослушке она указана как Юлия Ковалив, замглавы Офиса президента Украины): «Я прошу прощения. Просто мы говорим про а-ля экономическую стратегию. Об изменениях. Ничего, что нам нужно делать, мы не обсуждали. И это мне кажется ключевым: что нам нужно сделать в экономической политике. Даже план, который заместители подавали в министерствах к программе действий правительства… Там преимущественно написано: «налоговые льготы, налоговые льготы». Если мы это внедрим, нас МВФ…»

Её перебивает Маркарова: «И на зиму претендовать на кучу премий».

Рожкова: «Ну, смотрите, макро — раз. Условно. Что мы можем сделать — два. Относительно всего остального, что мы называем импортозамещением и так далее… Вот его можно по-разному строить. Вопрос сейчас в чём: если мы на этом сойдёмся, то многие вещи [будут зависеть] от наших коммуникаций… Когда мы начнём об этом говорить… Знаете же, люди они… У них начинает меняться мышление, это правда».

Запись совещания у Гончарука, аудио: