Начальницу одесской налоговой отправили в СИЗО

16 января Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботарёвой, которую подозревают в подкупе работника прокуратуры.

Женщину отправят в следственный изолятор с возможностью выхода на свободу под залог 904 тысячи гривен, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

«Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы, разоблачённой совместно с и.о. первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы на предложении и предоставлении 25 тыс. долл. США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры», — говорится в сообщении.

Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 марта 2020 года с альтернативой внесения 904 тысяч гривен залога. Кроме того, на подозреваемую был наложен ряд процессуальных обязанностей в случае внесения ею залога: прибывать по первому требованию следователя, прокурора или следственного судьи, не отлучаться с места проживания без разрешения, сообщать о смене места работы и проживания, сдать на хранение заграничные паспорта и носить электронное средство контроля.

Следствие по указанному уголовному производству продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, добавили в САП.

Как сообщала Одесса News, 13 января детективы НАБУ объявили подозрение во взяточничестве и.о. первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области. По данным следствия, и.о. начальника ГУ ГПС вместе со своим заместителем Владимиром Мосийчуком предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тыс. долл. В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в частности, уголовной.

Глава ГНС ​​Верланов отстранил всё руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей.

Обязанности начальника временно исполняет Владимир Астрейко, который в 2015-2019 годах возглавлял областное управление Государственной фискальной службы.

На фото: Наталья Чеботарёва