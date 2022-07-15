Минобороны вернуло земли военного полигона в Одесской области

Минобороны вернуло земли военного полигона на Одесчине.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

“Во исполнение 4 судебных решений Хозяйственного суда Одесской области в сферу управления МОУ во взаимодействии с органами государственной исполнительной службы уже возвращены 18 земельных участков общей площадью 2,6 тыс. гектаров в Болградском районе Одесской области, эти земли переданы в органы военного управления. Речь идёт об одном из военных полигонов”, — сказала Маляр.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Министерство обороны Украины вернуло в своё подчинение 2,5 тыс. га в Одесской области, около 4 тыс. га земли в Одессе и более 1 тыс. кв метров недвижимости, которые в своё время были выведены из сферы управления МОУ.

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