Шуфрич жив и готовится к суду

Народный депутат Украины IX созыва от запрещённой политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – жив.

Об этом 6 сентября сообщила советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона, который транслировал канал «Рада».

«Мы уточняли это у следователей непосредственно, что на самом деле он жив, с ним всё будет хорошо. Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс. Потому что на этой неделе в суд направлено дело о государственной измене действующему народному депутату и его помощнику», – рассказала Сапьян.

Слухи о якобы смерти Шуфрича 5 сентября обнародовал экс-нардеп Игорь Мосийчук. Его сообщение распространил ряд украинских СМИ. Впоследствии он удалил сообщение о смерти Шуфрича, обвинив в дезинформации адвокатов нардепа.

Сапьян напомнила, что Шуфричу и его помощнику инкриминируют финансирование действий, совершённых с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти и изменения границ территорий государственной границы Украины. Кроме того, нардеп обвиняется в государственной измене.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года Служба безопасности Украины провела обыск у народного депутата Нестора Шуфрича в его доме в селе Козин Киевской области. 15 сентября Печерский райсуд Киева арестовал его без права на залог до 15 ноября 2023 года, после чего Шуфричу несколько раз продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy