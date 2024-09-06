В Одесской области ликвидирован канал нелегальной переправки мужчин за границу

В Одесской области правоохранители задержали с поличным двух организаторов незаконной переправки лиц через государственную границу и трёх мужчин призывного возраста.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Как было установлено, бизнесмены создали несколько телеграмм-каналов, где подыскивали желающих покинуть территорию Украины. За свои услуги с каждого лица предлагали заплатить 6-12 тысяч долларов США.

«Злоумышленники встречали потенциальных клиентов в Одессе. Затем подвозили их к границе с Молдовой, а затем проводили по степным тропам вне пунктов пропуска», — раскрыла схему погранслужба.

Отмечается, что в ходе обысков у фигурантов изъяты денежные средства, мобильные телефоны и автомобили, на которых непосредственно осуществляли противоправную деятельность.

Приморским районным судом г. Одессы двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в размере 2,5 млн гривен.

Одесса News информировала, что днями пограничники Измаильского отряда задержали на Дунае «уклониста» в ластах.

Фото: Госпогранслужба

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