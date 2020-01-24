Замглавы Одесской налоговой назначили залог и надели браслет

Высший антикоррупционный суд Украины 23 января избрал меру пресечения первому заместителю руководителя управления ГФС Одесской области Владимиру Мосийчуку, которому следствие инкриминирует предоставление прокурору неправомерной выгоды в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

«Сегодня, 23 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрела ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и избрала меру пресечения первому заместителю начальника Государственной фискальной службы Одесской области в виде залога в размере 630 тыс. 600 гривен. Также подозреваемый обязан носить электронное средство контроля (браслет)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае внесения залога «на подозреваемого также возложены дополнительные обязанности: являться к детективам НАБУ, прокурорам САП, следственному судье, в суд по первому требованию: не отлучаться из г. Одесса без разрешения детективов НАБУ или прокуроров САП в этом уголовном производстве, или суда; сообщать детективу НАБУ или прокурору САП об изменении своего места жительства/места работы; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свои паспорта для выезда за границу и все другие документы, дающие право выезда из Украины».

Суд определил срок действия обязанностей — до 12 марта 2020 года.

Как сообщала Одесса News, первого заместителя начальника управления ГФС Одесской области Владимира Мосийчука и его начальницу — Наталью Чеботарёву подозревают в предложении и предоставлении 25 тыс. долларов США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры. Чеботарёва и Мосийчук предлагали прокуратуре Одесской области ежемесячно платить по 25 тысяч долларов за непрепятствование противоправной деятельности работников ГФС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности.

Председатель ГНС Сергей Верланов отстранил всё руководство налоговой службы в Одесской области от исполнения обязанностей.

Отстранённая начальница, которой Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, вышла на свободу под залог 904 тысячи гривен.