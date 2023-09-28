Чиновник Одесского рыбпатруля брал ежемесячные поборы с кооперативов

Должностному лицу управления Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства в Одесской области прокуроры сообщили о подозрении в коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый организовал коррупционную схему по получению ежемесячных взяток от рыбохозяйственных кооперативов за беспрепятственную деятельность по разведению и вылову рыбы. В случае отказа от уплаты ежемесячно 240 тыс грн чиновник угрожал закрыть предприятие путём составления фиктивных протоколов о нарушении выполнения режима отлова рыбы и использования озера, что влекло полную отмену разрешительной документации, необходимой для деятельности предприятия.

Правоохранители разоблачили фигуранта после получения 6400 долларов США от руководителя кооператива за беспрепятственный рыбный промысел на озере Катлабух в Измаильском районе Одесской области.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года должностному лицу филиала «Ананьевское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» сообщено о подозрении в незаконной вырубке леса на территории Национального природного парка «Куяльницкий» на 79 млн грн.

Фото: Одесская облпрокуратура

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