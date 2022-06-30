Инженер АО «Одессагаз» оказался взяточником

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении сотрудника АО «Одессагаз» по факту получения им неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, инженер требовал у гражданина 600 долл. США взятки за избежание штрафных санкций во время замены газового счётчика и восстановления газоснабжения в частном доме.

«Правоохранители задержали служащего «на горячем» при получении неправомерных средств», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Одесской областной прокуратурой сообщено о подозрении в служебной халатности главному государственному исполнителю Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Одесской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

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