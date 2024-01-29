Главу сельсовета в Белгород-Днестровском районе подозревают в завладении землёй

Руководство Одесской областной прокуратуры сообщило о подозрении председателю одного из сельсоветов Белгород-Днестровского района по факту завладения им земельным участком на побережье Днестровского лимана и попытке его легализации.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По информации ООГА, сообщение о подозрении было вручено в облгосадминистрации после заседания рабочей группы ООГА «Прозрачность и подотчётность».

Следствие показало, что глава сельсовета разработал преступную схему по завладению землёй коммунальной собственности на побережье лимана в Белгород-Днестровском районе под видом её безвозмездной приватизации. Схема заключалась в использовании заведомо недостоверных документов о якобы наличии на участке здания, дающего формальное право для его приватизации подконтрольному лицу, с последующей выдачей решения сельсовета о передаче земли в собственность.

Таким образом подозреваемый завладел правами на 0,25 га земли на побережье Днестровского лимана и планировал её продажу за 12 тыс долл. США частному предпринимателю.

«Он обеспечил заключение предварительного договора купли-продажи между подконтрольным лицом и покупателем и получил 3000 долларов США аванса. Однако завершить преступный план по продаже участка руководителю органа местных властей помешали правоохранители», — говорится в сообщении.

В настоящее время в суд направлены ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Продолжаются следственные действия по другим эпизодам противоправной деятельности должностного лица и установление всех участников сделки.

Одесса News информировала, что благодаря прокуратуре Дивизийскому лицею Дивизийского сельского совета Одесской области в Белгород-Днестровском районе возвращено 106 га сельхозземель стоимостью 20 млн грн.

Фото: Одесская олпрокуратура

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