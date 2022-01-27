Одесских инспекторов Госэкоинспекции Юго-Западного округа будут судить за коррупцию

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из отделов и государственного инспектора Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

По информации пресс-службы Одесской областной прокуратуры, следствием установлено, что инспекторы, во время проведения проверки кафе-бара в центре Одессы, требовали и получили от владельца 1500 долларов США взятки за неначисление ему штрафных санкций за якобы установленные нарушения экологического законодательства и невнесение предписания на прекращение работы заведения.

В настоящее время обвиняемые уволены с занимаемых должностей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального Управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Отмечается, что за это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в Одессе разоблачён главный государственный инспектор одного из управлений Одесской таможни при получении 2600 долларов США неправомерной выгоды.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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