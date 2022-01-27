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Из Одессы уходит январь (фотозарисовка)

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Да, сегодня не выходной день. Но наш фотокор позволила себе прогулку вдоль моря и кормление чаек.

Берег всё ещё присыпан снегом, людей в рабочий день не много и моно себе позволить прогулку по пустым, незаполненным отдыхающими одесским пляжам. Можно пофоткать и покормить вечноголодных чаек.


Поймать пасмурное небо и заснеженную набережную.


Поймать моменты чьей-то жизни.

Ранее наши фотокоры делились фотографиями с переправы, где каждую зиму люди кормят лебедей.

Фото и видео: Ольга Черненко/Одесса News

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