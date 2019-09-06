Морская вода на городских пляжах Одессы соответствует норме

Специалисты государственного учреждения «Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины», проведя анализ проб морской воды вдоль побережья Одессы, считают, что вода у городских пляжей соответствует нормативным требованиям.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на ГУ «Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины».

«По результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха, пробы морской воды, отобранные в определённых контрольных точках возле пляжей Одессы по санитарно-микробиологическим показателям, соответствуют гигиеническим требованиям», — говорится в сообщении.

Температура воды у побережья Одессы по состоянию на 6 сентября составляет 22°С.