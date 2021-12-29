Можно ли пить воду из одесских бюветов

По результатам проведенных микробиологических исследований по состоянию на 20 и 22 декабря очищенная питьевая вода из бюветных комплексов соответствует гигиеническим требованиям питьевой воды.

Об этом 29 декабря сообщает официальный сайт города.

«В Одессе постоянно функционируют 16 бюветных комплексов. Анализ качества артезианской воды в бюветах до и после очистки выполняется государственным предприятием «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта» Минздрава Украины (ГП УНИИ МТ)», — говорится в сообщении.

Согласно договору между Коммунальным предприятием «Сервисный центр» и ГП УНИИ МТ, исследования подземной и очищенной воды проводятся один раз в месяц.

В настоящее время вода из бюветных комплексов соответствует необходимым гигиеническим требованиям.

Протоколы анализа качества воды размещены на всех бюветных комплексах и каждый желающий может с ними ознакомиться, — подчёркивается в информации.

Как сообщала Одесса News, В Одессе все 16 бюветных комплексов расположены с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании Коммунального предприятия «Сервисный центр». Согласно его расчётам, в среднем 45 тысяч одесситов ежедневно пользуются услугами бюветных комплексов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 куб.м воды в сутки. Вода из скважин подаётся свободно и доступна каждому одесситу.

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