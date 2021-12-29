Учёные с помощью КТ изучили мумию египетского фараона

Учёные из Каирского университета с помощью компьютерной томографии воспроизвели внешность египетского фараона Аменхотепа I, правившего с 1525 по 1504 гг. до нашей эры.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Отмечается, что мумия была найдена 140 лет назад в Дейр эль-Бахре, археологической зоне в окрестностях Луксора (Египет). Однако археологи воздержались от её раскрытия, чтобы сохранить изысканную маску и повязки.

Сейчас компьютерная томография помогла получить ранее неизвестную информацию о фараоне и его захоронении.

По словам профессора Сахар Салем, Аменхотеп I умер, когда ему было всего 35 лет.

«Его рост был примерно 169 см, он был обрезан и имел хорошие зубы. Его тело украсили 30 амулетами и уникальным золотым поясом с золотыми бусинами», — добавила она.

Отмечается, что при погребении Аменхотеп I стал первым фараоном, у которого руки были сложены на груди, а мозг не был удалён.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года в Египте, в городе Гиза, прошла выставка недавно найденных 59 саркофагов, созданных во времена XXVI династии Египта (около 2 500 лет назад).

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat