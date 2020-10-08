Египет показал 59 новых саркофагов возрастом более 2500 лет

В Египте, в городе Гиза, открылась выставка недавно найденных 59 саркофагов, созданных во времена XXVI династии Египта (около 2 500 лет назад).

Об этом сообщает Громадське.



Находка в селе Саккара неподалёку от египетской столицы — Каира — является одной из крупнейших за последние годы в стране.

Деревянные саркофаги, представленные на выставке в Гизе, сохранились настолько хорошо, что на них видны цвета, в которые их разрисовывали.



По словам египетских археологов, на месте раскопок в Саккаре им удалось найти ещё несколько саркофагов, поэтому работы там будут продолжаться.



Кроме того, в гробнице обнаружили небольшой деревянный обелиск (высотой 40 сантиметров) с изображениями египетских богинь Исиды (богиня плодородия и материнства) и Нефтиды (богини рождения и смерти).

Кроме саркофагов, на выставке также представлены 28 статуэток египетского бога Сокара, одного из старейших богов мёртвых в Египте, который играл значительную роль в жизни египтян того времени. Все эти находки лежали в трёх шахтах глубиной 10-15 метров в гробнице.



После того как археологические работы в Саккаре завершатся, все находки перенесут в Большой Египетский музей в Каире. Его должны открыть в 2021 году.



Как сообщала Одесса News, в египетском Луксоре в октябре 2019 года археологи обнаружили в одном из саркофагов надписи, которые оказались древнейшей копией известной «Книги двух путей» — описания загробного мира и пути усопших по нему.