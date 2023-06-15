Из каховских курганов вымываются артефакты — на пляже в Одессе нашли амфору

В Херсонской области из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС вымываются из земли исторические артефакты из неисследованных курганов.

Одну из таких уникальных находок — византийскую амфору — нашли на одесском пляже «Ланжерон» переселенцы из Херсона и передали её в музей в их родном городе.

Как сообщили в Херсонском краеведческом музее, семья спасала из морской воды пресноводных черепах, которых принесло к одесскому берегу из-за подрыва ГЭС, и увидели необычный сосуд, приближавшийся к пляжу. Выловив его из воды, херсонец Юрий Пословский, историк по специальности, понял, что это византийская амфора. Семья решила передать находку в краеведческий музей, вспомнив о его ограблении оккупантами.

Херсонская облвоенадминистрация информирует, что «исторические артефакты, которые находились в неисследованных курганах Херсонщины, из-за подрыва Каховской ГЭС российскими военными вымываются из земли и разносятся мощным течением», и обращается к жителям, которые заметили такие объекты, с просьбой сообщить о находке Херсонскому областному краеведческому музею (0663551407).

По сообщению Главного управления Нацполиции в Херсонской области, полицейские охраняют от «чёрных археологов» места обмеления Каховского водохранилища, чтобы не допустить хищения исторических объектов, «предотвратить мародерство, копателей-грабителей, которые уничтожают, разрушают и повреждают объекты культурного наследия, исторические и археологические артефакты и казацких времён до Второй мировой войны».

Как сообщала Одесса News, ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции уже составляет более €1,5 млрд.

Фото: полиция Херсонской области, Херсонский областной краеведческий музей/Facebook

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