В Одессе умер устроивший самосожжение мужчина

Житель районного центра Подольск Одесской области Бажуков, который поджёг себя возле полицейского участка, умер утром 24 января.

Об этом сообщил в тот же день местный активист Юрий Майтала.

«Сегодня в 8:00 в больнице города Одессы остановилось сердце Бажукова… Позавчера лично с ним общался — шёл на поправку. Но сердце не выдержало», — написал он в Facebook.

Случился самоподжог 14 января. По информации СМИ, решился на такой шаг 37-летний житель Подольска из-за сфабрикованного в полиции против него дела. Очевидцы свидетельствовали, что он без лишних слов и объяснений облил себя топливом и поджёг. Сотрудники охранной фирмы сбили пламя, после чего мужчину с серьёзными ожогами увезла карета скорой помощи.

Как сообщала Одесса News, 22 января в окрестностях Одессы нашли тело заместителя начальника Главного управления Госгеокадастра в Одесской области — начальника отдела использования земель, 41-летнего жителя Болграда Дмитрия Кукола.

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