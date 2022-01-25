Мужа одесской певицы Виктории Петрик арестовали по подозрению в угоне авто

Содержание под стражей с возможностью выхода под залог 744,3 тыс. гривен — такую меру пресечения избрал 24 января Приморский районный суд Одессы жителю города Владимиру Андрушкевичу, которого подозревают в угоне автомобиля.

Подозреваемый был задержан на месте преступления при попытке похищения недешёвого автомобиля, сообщала «Думская».

Отмечается, что Андрушкевич ранее был осуждён за кражу, получив обвинительный приговор с испытательным сроком. В настоящее время эта судимость погашена, однако судья Вадим Коваленко принял к сведению эти обстоятельства, которые, по его мнению, характеризуют фигуранта и придя к выводу, что риски исчезновения фигуранта или того, что он повлияет на свидетелей, достаточно велики, отправил его в СИЗО.



Подозреваемый — супруг известной украинской певицы Виктории Петрик, обладательницы титула самой сексуальной участницы «Новой волны» 2014 года, победительницы «Детской Новой волны 2010», представительницы Украины на Детском Евровидении 2008 на Кипре (заняла второе место).

В зале суда, подчёркивается в сообщении, было многолюдно. На скамье подсудимых Владимир закрыл лицо капюшоном и двумя медицинскими масками, отказался давать показания.

Адвокат Андрушкевича Артур Ростомов сообщил, что разочарован вынесенным решением, поскольку считает содержание под стражей избыточной мерой, а назначенный залог высоким. Скорее всего, защита обжалует определение первой инстанции в апелляции — этот вопрос будет решен после обсуждения с подзащитным.

Как сообщала Одесса News, в 2018 году трёх уроженцев Черкасской области осудили за содействие в похищении автомобилей в Одессе. Одного из обвиняемых приговорили к 6 годам, а двух других — до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Думская

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