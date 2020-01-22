Возможно, 10 февраля Ройтбурд услышит ожидаемое решение одесского суда

Приморский районный суд Одессы отложил на три недели рассмотрение дела по иску директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда о незаконности решения 26-й сессии облсовета от 4 сентября 2019 года об увольнении его с должности руководителя музея.

Причиной переноса рассмотрения иска стала неявка в суд представителя юридического управления облсовета Романа Самофалова, который накануне заседания отправлен в командировку, а другой представитель не назначен, сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

«Суд рассмотрел ходатайство ответчика о переносе слушания по делу из-за неявки представителя областного совета Самофалова, который находится в командировке. И решил назначить следующее заседание на 12 часов 10 февраля», — озвучил решение судья Денис Донцов.

Судья констатировал, что ответчик не предоставил документ, подтверждающий факт командировки представителя облсовета. И в том случае, если юридическое управление областного совета снова не обеспечит явку своего полномочного представителя на заседание суда, слушание состоится без присутствия ответчика.

Это не первая неявка представителя ответчика на заседание суда. Судье Донцову приходилось и раньше откладывать слушания на более поздние сроки из-за неявки юриста облсовета в суд по причине якобы большой загруженности работников юридического управления.

«Истцом выступает Александр Ройтбурд, ответчиком — Одесский областной совет. Третьими лицами без самостоятельных требований на стороне истца выступает Одесская областная государственная администрация, коммунальное учреждение «Одесский художественный музей», департамент культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА», — говорится в сообщении ООГА.

Как информировала Одесса News, известный одесский художник Ройтбурд одержал победу 6 декабря 2017 года в отборочном конкурсе на должность директора Одесского художественного музея. Его программу поддержало большинство конкурсной комиссии. 19 марта 2018 года председатель облгосадминистрации подписал контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.

Однако 4 сентября 2019 года группа депутатов облсовета — представителей Оппозиционного блока — инициировали обсуждение на сессии вопроса об освобождении Ройтбурда с должности руководителя музея. Проект решения об увольнении художника поддержало депутатское большинство.

Решение вызвало возмущение представителей общественности.

Председатель ОГА, руководствуясь требованиями Закона «О культуре», отказался выдать распоряжение об освобождении Ройтбурда от должности, а сам он обжаловал решение облсовета в суде.