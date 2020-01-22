Кому в Одессе 23 января отключат воду

В связи с необходимостью проведения работ по замене аварийного участка водопровода по ул. Академика Заболотного, 10, в Одессе 23 января будет прекращена подача воды отдельным потребителям города.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что водоснабжение будет прекращено в этот день с 09:00 до 22:00 потребителям таких улиц города:

— ул. Академика Заболотного, 4-16,

— ул. Давида Ойстраха, 13а.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).