Кто в Одессе останется без воды 11-12 июня

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка магистрального водопровода диаметром 300 мм в Одессе 11 июня будет прекращена подача воды потребителям некоторых улиц города.
Об этом предупредил филиал «Инфоксводоканал».
Так, с 09:30 до 22:00 воды не будет в домах по таким адресам:
— ул. Крымская, 62-70,
— ул. Семёна Палия, 92-96,
— ул. Академика Заболотного, 35-45,
— ул. Десантный бульвар 4, 6, 18.
В связи с необходимостью проведения аварийных работ по ремонту задвижки 1400 мм с 23:30 11 июня до 08:00 12 июня будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:
— ж/м Котовского,
— ж/м Лузановка,
— 21-й км Старокиевского шоссе,
— пос. Шевченко,
— с. Крыжановка,
— с. Лески,
— с. Фонтанка,
— с. Александровка,
— с. Новая Дофиновка,
— пгт. Черноморское, 1,2,
— с. Корсунцы,
— с. Ильичёвка,
— с. Вапнярка,
— с. Красносёлка,
— с. Свердлово,
— с. Светлое,
— с. Визирка,
— порт «Южный»,
— с. Сычавка,
— ТРЦ «Ривьера».
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