Кто в Одессе останется без воды 11-12 июня

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка магистрального водопровода диаметром 300 мм в Одессе 11 июня будет прекращена подача воды потребителям некоторых улиц города.

Об этом предупредил филиал «Инфоксводоканал».

Так, с 09:30 до 22:00 воды не будет в домах по таким адресам:

— ул. Крымская, 62-70,

— ул. Семёна Палия, 92-96,

— ул. Академика Заболотного, 35-45,

— ул. Десантный бульвар 4, 6, 18.

В связи с необходимостью проведения аварийных работ по ремонту задвижки 1400 мм с 23:30 11 июня до 08:00 12 июня будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:

— ж/м Котовского,

— ж/м Лузановка,

— 21-й км Старокиевского шоссе,

— пос. Шевченко,

— с. Крыжановка,

— с. Лески,

— с. Фонтанка,

— с. Александровка,

— с. Новая Дофиновка,

— пгт. Черноморское, 1,2,

— с. Корсунцы,

— с. Ильичёвка,

— с. Вапнярка,

— с. Красносёлка,

— с. Свердлово,

— с. Светлое,

— с. Визирка,

— порт «Южный»,

— с. Сычавка,

— ТРЦ «Ривьера».

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