Мэр Одессы рассказал одесситам, когда в их домах будет свет, вода и тепло

25 марта мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о ликвидации последствий ночной вражеской атаки и текущей ситуации в Одессе.

Видео с обращением к одесситам Геннадия Труханова разместил официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Из-за попадания в объект энергетической инфраструктуры в городе были введены экстренные отключения электропитания, остановлена работа ТЭЦ, двух городских котельных и насосных станций «Инфоксводоканала». В настоящее время водоснабжение и водоотвод в городе возобновлены», — информирует мэр.

Геннадий Труханов также сообщает о возобновлении работы котельных в Пересыпском районе.

«Происходит запуск ТЭЦ», — сказал мэр Одессы.

По информации энергетиков, на повреждённом объекте проводятся восстановительные работы.

Принято решение открыть в Одессе коммунальные Пункты несокрушимости.

Работают все городские бюветы, медицинские учреждения, центры предоставления административных услуг.

«Из-за дефицита мощностей работа городского электротранспорта временно приостановлена. На магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава автобусов среднего и большого классов», — резюмировал Геннадий Труханов.

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