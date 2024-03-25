Мэр Одессы рассказал одесситам, когда в их домах будет свет, вода и тепло

25 марта мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о ликвидации последствий ночной вражеской атаки и текущей ситуации в Одессе.
Видео с обращением к одесситам Геннадия Труханова разместил официальный сайт «Одесса» горсовета.
«Из-за попадания в объект энергетической инфраструктуры в городе были введены экстренные отключения электропитания, остановлена работа ТЭЦ, двух городских котельных и насосных станций «Инфоксводоканала». В настоящее время водоснабжение и водоотвод в городе возобновлены», — информирует мэр.
Геннадий Труханов также сообщает о возобновлении работы котельных в Пересыпском районе.
«Происходит запуск ТЭЦ», — сказал мэр Одессы.
По информации энергетиков, на повреждённом объекте проводятся восстановительные работы.
Принято решение открыть в Одессе коммунальные Пункты несокрушимости.
Работают все городские бюветы, медицинские учреждения, центры предоставления административных услуг.
«Из-за дефицита мощностей работа городского электротранспорта временно приостановлена. На магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава автобусов среднего и большого классов», — резюмировал Геннадий Труханов.
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