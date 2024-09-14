РФ ночью запустила по Украине 76 дронов Shahed: сколько удалось сбить

Российские оккупанты ночью 14 сентября запустили по территории Украины более 70 дронов Shahed, большинство из них украинским силам ПВО удалось сбить.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Он поблагодарил силы ПВО, подчеркнув, что те всю ночь защищали украинцев. Дроны сбивали в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

«Спасибо за защиту неба! Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и дальше защищать жизнь и наших людей. Работаем над этим со всеми партнёрами Украины», – добавил Зеленский.

В командовании Воздушных сил ВСУ уточнили, что всего ночью радиотехнические войска отследили 76 дронов Shahed, оккупанты запускали их из районов Курска, Ейска (РФ) и Чауды (оккупированный Крым).

«В результате противовоздушного боя сбиты 72 вражеских ударных БПЛА. Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины, ещё два – вернулись в Россию», – проинформировали в ВС ВСУ.

Одесса News информировала, что ночью 14 сентября в результате падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушены 3 сооружения, повреждён жилой дом и гараж. В Одесском районе падение обломков БпЛА на территории жилого сектора повлекло загорание крыши частного дома. Пожар площадью 10 кв. метров оперативно собственноручно ликвидировали хозяева. На другой локации загорелся автомобиль и складское помещение. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали огонь. В Измаильском районе повреждены стена ангара, окна и двери дачного дома без последующего возгорания. Погибших и пострадавших людей нет.

Фото: ЕРА

Инфографика: ВС ВСУ/Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy