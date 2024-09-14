14 сентября часть жителей Одессы останется без света из-за проведения аварийных работ

Дома некоторых одесситов 14 сентября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: ул. Левитана, 123б. Работы до 18.30.

Центральные РЭС: ул. Новикова, 2–5, 10, 12, 12а, 12в, 12б, 12г, ул. Выездная, 1–34, 44, ул. Партизанская, 3-12, 16, 30, ул. Столбовая, 1-10, 12, 14, 18, 18, 18а/корп.1, 18б, 18д, 18е, 26, ул. Станкостроительная, 1, 2а, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7, 9, 11-19. Работы до 17.00.

ул. Армейская, 4, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 16, ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 3/А, 11, 11/Б. Работы до 19.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

Миру нужно активизировать беспрецедентные усилия для помощи Украине в энергетическом секторе во избежание гуманитарной катастрофы, — заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа.

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